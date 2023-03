Meloni a Cutro difende il governo sui soccorsi: ora caccia globale ai trafficanti (Di giovedì 9 marzo 2023) La riunione del Consiglio dei ministri convocata a Cutro per dare "un segnale simbolico e concreto" dopo la strage di migranti sulle coste calabresi si chiude con un dl approvato all'unanimità in tema migranti e una conferenza stampa in cui Giorgia Meloni finisce più volte incalzata dai giornalisti in merito alla ricostruzione degli eventi del naufragio del 26 febbraio scorso. Nel chiostro del palazzo comunale le domande alla premier si susseguono una dopo l'altra, in un clima a tratti teso. Al termine viene chiesto il perché non sia stata organizzata una tappa a Crotone per incontrare i familiari delle vittime. Meloni si giustifica, "abbiamo finito adesso", spiega che il governo ha lavorato "per sistemarli in albergo, per dare loro una condizione dignitosa", ma i cronisti alzano il pressing. "La mancata visita è solo ... Leggi su iltempo (Di giovedì 9 marzo 2023) La riunione del Consiglio dei ministri convocata aper dare "un segnale simbolico e concreto" dopo la strage di migranti sulle coste calabresi si chiude con un dl approvato all'unanimità in tema migranti e una conferenza stampa in cui Giorgiafinisce più volte incalzata dai giornalisti in merito alla ricostruzione degli eventi del naufragio del 26 febbraio scorso. Nel chiostro del palazzo comunale le domande alla premier si susseguono una dopo l'altra, in un clima a tratti teso. Al termine viene chiesto il perché non sia stata organizzata una tappa a Crotone per incontrare i familiari delle vittime.si giustifica, "abbiamo finito adesso", spiega che ilha lavorato "per sistemarli in albergo, per dare loro una condizione dignitosa", ma i cronisti alzano il pressing. "La mancata visita è solo ...

