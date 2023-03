Meloni a Cutro | «Decreto contro gli scafisti Entrare in Italia illegalmente non conviene»

(Di giovedì 9 marzo 2023) «Noi siamo determinati a sconfiggere la tratta di essere umani responsabile di questa tragedia. La nostra risposta a questa tragedia è una politica di maggiore fermezza sul tema. Se qualcuno pensa che i fatti accaduti il 26 febbraio ci abbiano indotto a cambiare la nostra linea sul tema immigrazione si sbaglia di grosso. Quanto accaduto adimostra che non c’è politica più responsabile che quella di rompere la tratta degli». Giorgiaed il governo al completo, nel Consiglio dei Ministri tenutosi aall’indomani della tragedia costata la vita a più di 60 persone, ha ribadito quella che è oltre alla salvaguardia delle vite umane di persone in difficoltà, la priorità dell'esecutivo e cioè la lotta ai trafficanti di esseri umani, coloro che, ha ribadito il premier, sono stati anche nell’episodio ...

Oggi si è svolto il consiglio dei ministri, la presidente del Consiglio Giorgia ha voluto farlo simbolicamente a Cutro. Il Consiglio dei ministri straordinario sui migranti approva il nuovo decreto migranti. Gestione dei flussi e contrasto all'immigrazione.

(Agenzia Vista) Cutro, 09 marzo 2023 "Abbiamo voluto celebrare questo consiglio dei ministri qui a Cutro perchè a... Al termine del cdm tenutosi sul luogo della strage di migranti del 26 febbraio scorso il premier ha presentato il decreto ad hoc con pene fino a 30 anni per i trafficanti di uomini.