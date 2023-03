Meloni a Cutro | cosa succede appena arriva il premier

(Di giovedì 9 marzo 2023) Chi pensava che il presidente del Consiglio non sarebbe stato ben accolto asi sbagliava. Applausi e peluche per ilGiorgiata nella piccola cittadina in Calabria per presiedere la riunione del Consiglio dei ministri. All'odg, tra l'altro, un dl recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DantiNicola : Mentre a Bruxelles si riuniscono i Ministri europei #Meloni si porta Piantedosi a fare le passerelle a #Cutro, e al… - fattoquotidiano : #Piantedosi lasciato solo da #Meloni e #Salvini. E respinge ogni responsabilità politica @salvini_giacomo - ultimora_pol : Matteo #Renzi: 'Meloni e Salvini potevano stare in aula anziché rincorrere la passerella mediatica del Cdm a Cutro' @ultimora_pol - LaSkilly : Lancio di peluche e cori di protesta all’arrivo del corteo della Meloni e ministri a #Cutro, con cartelli e strisc… - repubblica : Proteste a Cutro per il Cdm, peluche contro l'auto di Meloni, Salvini e Tajani. I manifestanti: 'Assassini' [dalla… -

La presidente del Consiglio Giorgiae' arrivata poco prima delle 16 in Comune a, dove presiedera' il Consiglio dei ministri. All'odg, un decreto sui flussi regolari e il contrasto ai trafficanti di migranti. Al termine ...: "Serve a dare un segnale di concretezza". Il Consiglio dei Ministri si riunirà questo pomeriggio a, nel Crotonese, teatro del tragico naufragio di migranti avvenuto nella notte tra il 25 ...Abbonati per leggere anche Leggi anche, ok del Cdm al nuovo decreto migranti. Salta la norma sulla sorveglianza marittima. Manifestanti lanciano peluche contro l'auto di, Salvini e ...

Cutro, oggi il cdm. Manifestanti lanciano peluche contro l'auto di Meloni la Repubblica

Le frasi sui muri della città, dove oggi si svolgerà il Consiglio dei ministri "Cutro non difende Piantedosi". La scritta campeggia su un muro nei pressi di… Leggi ...Peluche contro le auto su cui viaggiavano la premier Giorgia Meloni e i ministri Matteo Salvini e Antonio Tajani, tutti diretti in municipio a Cutro per presiedere il Cosiglio dei ministri… Leggi ...