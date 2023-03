Meglio celebrare il passato o programmare il futuro? (Di giovedì 9 marzo 2023) Nell’editoriale odierno vorrei focalizzarmi sulla faida tra Edge e la stable che a cui ha dato vita, il Judgment Day, che a Wrestlemania arriverà al capitolo finale. Non mi dilungherò sulle vicissitudini che hanno portato alla nascita, all’ammutinamento e ai vari step della rivalità, piuttosto mi interessa capire la direzione che prenderà la WWE, in particolare a chi concederà la vittoria tra il canadese e Balor. La stable ha subito tanti alti e bassi, da occupare il main event agli inizi, a esibirsi a metà puntata in match dimenticabili in seguito. In particolare da quando Dominik è entrato nel gruppo, la situazione è migliorata trovando un insospettabile equilibrio tra il rappresentare una vera minaccia e l’essere un gruppo comedy. Ci sono stati momenti in cui hanno compiuto azioni ignobili come nella sediata in testa a Beth con il marito in lacrime, altri in cui facevano ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 9 marzo 2023) Nell’editoriale odierno vorrei focalizzarmi sulla faida tra Edge e la stable che a cui ha dato vita, il Judgment Day, che a Wrestlemania arriverà al capitolo finale. Non mi dilungherò sulle vicissitudini che hanno portato alla nascita, all’ammutinamento e ai vari step della rivalità, piuttosto mi interessa capire la direzione che prenderà la WWE, in particolare a chi concederà la vittoria tra il canadese e Balor. La stable ha subito tanti alti e bassi, da occupare il main event agli inizi, a esibirsi a metà puntata in match dimenticabili in seguito. In particolare da quando Dominik è entrato nel gruppo, la situazione è migliorata trovando un insospettabile equilibrio tra il rappresentare una vera minaccia e l’essere un gruppo comedy. Ci sono stati momenti in cui hanno compiuto azioni ignobili come nella sediata in testa a Beth con il marito in lacrime, altri in cui facevano ...

