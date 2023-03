Medjugorje: Messaggio per oggi: crediamo davvero che la preghiera fa miracoli? (Di giovedì 9 marzo 2023) La Madonna a Medjugorje nel suo Messaggio scelto per oggi, ci esorta a credere nella potenza della preghiera. Può compiere cose inimmaginabili ma tutto si gioca sulla fiducia che riponiamo davvero in Lui e sulla nostra relazione. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è unico nella storia dell’umanità, L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 9 marzo 2023) La Madonna anel suoscelto per, ci esorta a credere nella potenza della. Può compiere cose inimmaginabili ma tutto si gioca sulla fiducia che riponiamoin Lui e sulla nostra relazione. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è unico nella storia dell’umanità, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

