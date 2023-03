Medico gli amputa il pene ma il tumore non c'è (Di giovedì 9 marzo 2023) AGI - Non andrà a processo il Medico aretino che nel 2018 all'ospedale di Arezzo aveva amputato il pene a un aretino, un 69enne residente in Valtiberina, per poi scoprire successivamente che il tumore, che si sospettava, non c'era. La vicenda è approdata questa mattina nell'aula del giudice del Tribunale di Arezzo, Claudio Lara, per l'udienza preliminare. La decisione è stata quella di "non luogo a procedere per tardività della querela". Il reato ipotizzato per il Medico era lesioni gravissime. Al 69enne era stato diagnosticato un cancro al pene. Il paziente era stato quindi sottoposto a un intervento di amputazione, salvo poi scoprire che il tumore non c'era, come rilevato dagli esami istologici. Oggi la decisione del Gup. La querela è arrivata ... Leggi su agi (Di giovedì 9 marzo 2023) AGI - Non andrà a processo ilaretino che nel 2018 all'ospedale di Arezzo avevato ila un aretino, un 69enne residente in Valtiberina, per poi scoprire successivamente che il, che si sospettava, non c'era. La vicenda è approdata questa mattina nell'aula del giudice del Tribunale di Arezzo, Claudio Lara, per l'udienza preliminare. La decisione è stata quella di "non luogo a procedere per tardività della querela". Il reato ipotizzato per ilera lesioni gravissime. Al 69enne era stato diagnosticato un cancro al. Il paziente era stato quindi sottoposto a un intervento dizione, salvo poi scoprire che ilnon c'era, come rilevato dagli esami istologici. Oggi la decisione del Gup. La querela è arrivata ...

