Mbappè e Messi deludono, il Bayern vola: Psg eliminato ancora agli ottavi (Di giovedì 9 marzo 2023) Stavolta Coman si è limitato a fare l'attore non protagonista. Non è servito l'ennesimo colpo basso del grande ex al Psg per uscire di scena nel più deludente dei modi. Dopo l'1-0 dell'andata targato Kingsley, il Bayern chiude nuovamente la porta e sfrutta un secondo tempo perfetto per vincere 2-0 e staccare il biglietto per i quarti di finale di Champions League. Choupo-Moting apre, Gnabry chiude. Nella prima in Europa senza l'infortunato Neymar, Mbappè e Messi deludono e alla fine l'ultimo a crederci in casa Psg è un ragazzo nato quando la Pulce giocava già il suo primo Mondiale: Zaire-Emery, classe 2006, si mette in luce con qualche spunto, ma non basta per cambiare il verso di una serata e forse di una storia. Per la quarta volta nelle ultime sei edizioni, il Psg saluta la Champions agli ...

Champions, Bayern - Psg: Verratti flop, Messi e Mpappé eliminati. Pagelle Messi 5: poco o niente, il centrocampo del Bayern lo annulla. Mbappé 4.5: stessa cosa di Messi, levando "poco". Verratti 4: il suo errore costa la sconfitta al Psg. Vitinha 5: avrebbe potuto cambiare ... Pazzesco salvataggio di de Ligt: la reazione di Messi dice tutto Questa sera è protagonista di una partita davvero notevole contro calciatori del talento di Messi e Mbappe. de Ligt - Calciomercato.itOltre al salvataggio miracoloso su Vitinha, l'olandese è stato ... Bayern Monaco - Psg, la diretta live del match - Cinque Quotidiano Lionel Messi, dista un solo gol dal diventare il secondo giocatore a segnare 50 reti nella fase a eliminazione diretta della Champions League (49 gol in 76 partite), dopo Cristiano Ronaldo (67 gol in ...