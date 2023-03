Maxi sanatoria e diritto di voto | il Pd firma il piano per farci invadere

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilgiornale : La neo segretaria sottoscrive la campagna che punta alla riapertura totale del Paese. La proposta di iniziativa pop… -

Questo, naturalmente, se non si concepisce tale percorso come unain cui la prova finale altro non è che una formalità. E a questo punto la misura sarebbe doppiamente irrispettosa, non ...Ora c'è l'ufficialità - come anticipato da Il Mattino - Palazzo San Giacomo aderisce allasulle sanzioni. Lo ha comunicato l'assessore alle Finanze Pier Paolo Baretta nel corso del ...Il Comune dice sì alla rottamazione delle sanzioni sulle cosiddette mini - cartelle essenzialmente contravvenzioni al Codice della strada, Imu e Tari . La riflessione sull'argomento è cominciata a ...