Maurizio Costanzo, parla il suo avvocato e migliore amico: “Preoccupato per Maria De Filippi” (Di giovedì 9 marzo 2023) La notizia della morte di Maurizio Costanzo è arrivata inaspettata e dolorosa: il giornalista e conduttore, scomparso all’età di 84 anni per via di alcune problematiche cardiache, ha lasciato un grande vuoto nei telespettatori che gli erano affezionati da oltre 50 anni e in tutta la sua famiglia, in particolare nella moglie Maria De Filippi, che si è mostrata molto commossa al suo funerale. A raccontare qualcosa in più di quello che è successo nelle ultime settimane è stato Giorgio Assumma, avvocato e migliore amico di Maurizio Costanzo, il quale ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Nuovo. Giorgio ha raccontato di essere accorso al capezzale di Maurizio non appena ha appreso della criticità delle ... Leggi su isaechia (Di giovedì 9 marzo 2023) La notizia della morte diè arrivata inaspettata e dolorosa: il giornalista e conduttore, scomparso all’età di 84 anni per via di alcune problematiche cardiache, ha lasciato un grande vuoto nei telespettatori che gli erano affezionati da oltre 50 anni e in tutta la sua famiglia, in particolare nella moglieDe, che si è mostrata molto commossa al suo funerale. A raccontare qualcosa in più di quello che è successo nelle ultime settimane è stato Giorgio Assumma,di, il quale ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Nuovo. Giorgio ha raccontato di essere accorso al capezzale dinon appena ha appreso della criticità delle ...

