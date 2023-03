Maurizio Costanzo, il retroscena inaspettato: con quale personaggio famoso ha avuto una relazione (Di giovedì 9 marzo 2023) Personaggi Tv. Maurizio Costanzo ha avuto una relazione con una vip molto famosa. La storia risale a molti anni prima che il giornalista incontrasse Maria De Filippi. La donna ma raccontato a Domenica In com’è andata tra loro: quanto è durata la loro relazione e come l’hanno vissuta. Dopo la morte in tanti hanno ricordato il grande personaggio televisivo, Maurizio Costanzo. Praticamente tutti hanno dedicato un tributo o anche solo un saluto al giornalista, ma c’è chi ha anche avuto il coraggio di raccontare dei retroscena poco carini. In questo caso la sua ex fiamma è stata molto decorosa e ha raccontato Maurizio come un momento felice del suo passato (Continua dopo le foto) Leggi anche: Patrimonio ... Leggi su tvzap (Di giovedì 9 marzo 2023) Personaggi Tv.haunacon una vip molto famosa. La storia risale a molti anni prima che il giornalista incontrasse Maria De Filippi. La donna ma raccontato a Domenica In com’è andata tra loro: quanto è durata la loroe come l’hanno vissuta. Dopo la morte in tanti hanno ricordato il grandetelevisivo,. Praticamente tutti hanno dedicato un tributo o anche solo un saluto al giornalista, ma c’è chi ha ancheil coraggio di raccontare deipoco carini. In questo caso la sua ex fiamma è stata molto decorosa e ha raccontatocome un momento felice del suo passato (Continua dopo le foto) Leggi anche: Patrimonio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : 'Lui è vivo quello che ha fatto ha generato noi come figli' Volti commossi, occhi lucidi e tanti applausi. Dall'in… - fanpage : Addio, Maurizio. L'ultimo viaggio accompagnato dalla musica del Maurizio Costanzo Show e dalle lacrime dell'amata M… - localteamtv : Funerali Maurizio Costanzo, Vladimir Luxuria: 'A lui devo tutto. Quando non era facile per quelle come me andare in… - GossipNews_it : Morte Maurizio Costanzo, il migliore amico racconta gli ultimi istanti: ''Ha iniziato a recitare l'Ave Maria, ma do… - FQMagazineit : L’avvocato e migliore amico di Maurizio Costanzo a Nuovo: “Maria De Filippi mi preoccupa” -