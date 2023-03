Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Maturità, Valditara firma l'ordinanza per l'esame di Stato: 21 giugno prima prova scritta - iconanews : Maturità: Valditara firma l'ordinanza, esame torna a 'normalità' - ultimoranet : #Maturità, il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, firma l'ordinanza con l'organizzazione e l… - News24_it : Maturità: Valditara firma l'ordinanza, esame torna a 'normalità' - fisco24_info : Maturità, il 21 giugno la prima prova scritta: Il ministro Valditara ha firmato l'ordinanza per esame di Stato -

"L'esame di Stato - dice Giuseppe, ministro dell'Istruzione e del Merito - è un momento importante nella vita di ogni studente. Si tratta di un passaggio simbolico fondamentale nel percorso ...Il 21 giugno al via l' esame dicon la prima prova scritta . Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, ha firmato, in anticipo rispetto allo scorso anno, l'ordinanza che definisce l'organizzazione e le ...Il 21 giugno al via l'esame dicon la prima prova scritta. Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, ha firmato, in anticipo rispetto allo scorso anno, l'ordinanza che definisce l'organizzazione e le ...