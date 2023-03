Maturità, si torna alle regole pre pandemia: esami al via il 21 giugno con la prova scritta di italiano (Di giovedì 9 marzo 2023) L'esame di Stato torna così alla normalità, secondo quanto previsto dal DLgs. 62/2017. L'unica proroga ai termini della legge è rappresentata dall'ex Alternanza Scuola Lavoro. Quelli che ora si ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 9 marzo 2023) L'esame di Statocosì alla normalità, secondo quanto previsto dal DLgs. 62/2017. L'unica proroga ai termini della legge è rappresentata dall'ex Alternanza Scuola Lavoro. Quelli che ora si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... occhio_notizie : Dopo anni di modifiche per la pandemia la maturità torna alla normalità. Al via con la prima prova scritta il 21 gi… - Quot_Molise : Maturità 2023, si torna alle tre prove scritte: esame al via il 21 giugno | - Open_gol : L'esame di Maturità torna alle vecchie regole - umbriaOn : #Maturità 2023, si torna alla #normalità. Si parte il 21 #giugno - Dome689 : RT @fanpage: La sessione dell’esame di Stato avrà inizio alle ore 8.30. Il ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara: “Si torna alla… -