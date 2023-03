Maturità, la prima prova il 21 giugno: così l’esame di Stato torna alla normalità pre-Covid (Di giovedì 9 marzo 2023) La prima prova scritta dell’esame di Maturità sarà il 21 giugno alle 8.30. così ha deciso il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, firmando – in anticipo rispetto allo scorso anno – l’ordinanza in cui definisce organizzazione e modalità di svolgimento dell’esame di Stato 2022/2023 per le scuole superiori. Come aveva già anticipato il ministro lo scorso dicembre, l’esame torna così alla normalità, ovvero come era prima della pandemia di Covid, quindi con lo svolgimento in presenza delle due prove scritte e il colloquio orale. Restano, però, a fare ancora eccezione i progetti PCTO, i Percorsi per le Competenze ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 marzo 2023) Lascritta deldisarà il 21alle 8.30.ha deciso il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, firmando – in anticipo rispetto allo scorso anno – l’ordinanza in cui definisce organizzazione e modalità di svolgimento deldi2022/2023 per le scuole superiori. Come aveva già anticipato il ministro lo scorso dicembre,, ovvero come eradella pandemia di, quindi con lo svolgimento in presenza delle due prove scritte e il colloquio orale. Restano, però, a fare ancora eccezione i progetti PCTO, i Percorsi per le Competenze ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : FLASH | Il 21 giugno al via l'esame di maturità con la prima prova scritta. #ANSA - stampaottomano : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Il 21 giugno al via l'esame di maturità con la prima prova scritta. #ANSA - luciascarpelli : RT @Agenzia_Ansa: Il 21 giugno al via l'esame di maturità con la prima prova scritta. Il ministro Valditara, ha firmato, in anticipo rispet… - GiaPettinelli : Maturità, il 21 giugno la prima prova scritta - Cronaca - ANSA - teleischia : MATURITÀ. IL 21 GIUGNO LA PRIMA PROVA SCRITTA -

Maturità: la prima prova degli esami sarà il 21 giugno La sessione dell'esame di Stato avrà inizio il giorno 21 giugno 2023 alle ore 8.30, con la prima prova scritta. La maturità tornerà alla normalità, in linea con quanto previsto dalla legislazione (DLgs. 62/2017). La pandemia di Covid ha avuto un impatto significativo sulla scuola e sui ... Maturità 2023, la prima prova scritta il 21 giugno. Valditara agli studenti: "Terremo conto delle difficoltà di questi anni" Il 21 giugno, solstizio d'estate, parte l'esame di Maturità 2023, con la prima prova scritta. Vocabolario alla mano, s'inizia alle 8.30 con il tema di italiano. Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara , ha firmato l'ordinanza che ... Maturità 2023, si parte il 21 giugno con la prima prova scritta Superata la fase dell'emergenza sanitaria nazionale, l'esame maturità torna alla normalità , ... Si partirà mercoledì 21 giugno alle 8:30 con la prima prova scritta, con sette tracce messe a ... La sessione dell'esame di Stato avrà inizio il giorno 21 giugno 2023 alle ore 8.30, con laprova scritta. Latornerà alla normalità, in linea con quanto previsto dalla legislazione (DLgs. 62/2017). La pandemia di Covid ha avuto un impatto significativo sulla scuola e sui ...Il 21 giugno, solstizio d'estate, parte l'esame di2023, con laprova scritta. Vocabolario alla mano, s'inizia alle 8.30 con il tema di italiano. Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara , ha firmato l'ordinanza che ...Superata la fase dell'emergenza sanitaria nazionale, l'esametorna alla normalità , ... Si partirà mercoledì 21 giugno alle 8:30 con laprova scritta, con sette tracce messe a ... Maturità 2023: come saranno prima e seconda prova Today.it