Maturità 2023: stabilito il giorno della prima prova scritta (Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIL 21 giugno al via l'esame di Maturità con la prima prova scritta. Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato, in anticipo rispetto allo scorso anno, l'ordinanza che definisce l'organizzazione e le modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/2023. La sessione dell'esame di Stato avrà inizio il giorno 21 giugno 2023 alle ore 8.30, con la prima prova scritta. L'esame di Stato torna così alla normalità. A causa del Covid negli ultimi anni erano state modificate le modalità di svolgimento. Ora a fare ancora eccezione saranno i PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento), ...

Maturità 2023, Valditara ha firmato l'ordinanza che definisce le modalità di svolgimento dell'esame di stato - PDF - terza prova scritta : martedì 27 giugno 2023 , dalle ore 8:30 per gli istituti presso i quali sono presenti i percorsi EsaBac ed EsaBac techno e nei licei con sezioni a opzione internazionale ...