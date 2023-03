Maturità 2023 | prima prova scritta il 21 giugno Si torna alla normalità dopo il covid

(Di giovedì 9 marzo 2023) Firmata in anticipo, dal ministro Giuseppe Valditara, l'ordinanza che definisce le modalità di svolgimento dell'esame di Stato, ossia la, del secondo ciclo di studi per l'anno scolastico 2022-23. Il 21, alle 8,30 via all'esame con la. L'articolo proviene da Firenze Post.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romatoday : Esame di Maturità 2023: ecco le date - Open_gol : L'esame di Maturità torna alle vecchie regole - repubblica : Maturità 2023, prima prova scritta il 21 giugno. Valditara agli studenti: 'Terremo conto delle difficoltà di questi… - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: Il 21 giugno al via l'esame di maturità con la prima prova scritta. Il ministro Valditara, ha firmato, in anticipo rispet… - vivereitalia : Maturità 2023, prima prova scritta il 21 giugno -

Il 21 giugno al via l'esame dicon la prima prova scritta. Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara , ...del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/. La ...Firmata l'ordinanza per la. Il ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ha siglato l'ordinanza che definisce l'organizzazione e le modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del ...... l'ordinanza che definisce l'organizzazione e le modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/. La sessione d'esame avrà ...