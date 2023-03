Maturità 2023 : la prima prova il 21 giugno. L’esame sarà strutturato come prima del Covid: le novità e le conferme (Di giovedì 9 marzo 2023) La Maturità torna come prima del Covid. Oggi il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha firmato l’ordinanza che che definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento delL’esame di Stato. Gli esami inizieranno il 21 giugno e le prove saranno nazionali. L’eccezione sarà costituita dai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, che non saranno requisito di ammissione alL’esame ma potranno essere oggetto del colloquio, se svolti. Il ministro, accogliendo il parere del Cspi,organo consultivo del ministero, ha assicurato agli studenti di aver “ben presenti le tante difficoltà che sono stati costretti ad affrontare negli ultimi anni a causa dell’epidemia. In virtù di questo, nella scelta delle prove scritte e nello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Latornadel. Oggi il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha firmato l’ordinanza che che definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento deldi Stato. Gli esami inizieranno il 21e le prove saranno nazionali. L’eccezionecostituita dai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, che non saranno requisito di ammissione alma potranno essere oggetto del colloquio, se svolti. Il ministro, accogliendo il parere del Cspi,organo consultivo del ministero, ha assicurato agli studenti di aver “ben presenti le tante difficoltà che sono stati costretti ad affrontare negli ultimi anni a causa dell’epidemia. In virtù di questo, nella scelta delle prove scritte e nello ...

