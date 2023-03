“Mattino 5” | Federica Panicucci basita in diretta Tv | da non crederci

(Di giovedì 9 marzo 2023) News tv. .5 è uno storico programma mattutino di informazione e intrattenimento di Canale 5 nel quale gli ospiti in studio discutono e approfondiscono diverse tematiche, scelte dai conduttori tra gli argomenti di maggiori attualità. Oggi la conduttrice è tornata a dedicare ampio spazio a5 alla veggente Gisella Cardia, la quale pare avrebbe un contatto diretto con la Madonna. Questo suo presunto dono ha indotto tantissimi fedeli ad andare a Trevignano per ascoltarla. Su questa faccenda sono però emersi anche tante cose strane ancora da chiarire, soprattutto sul business che è stato fatto con la vendita delle statuine della Madonna e altre cose.Leggi anche: “5”, battibecco incostretta ad intervenire Leggi anche: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giada70204001 : @IlContiAndrea Appunto la talpa e da fare è bello ?? ci sono le dinamiche mistero e farlo condurre a Federica panicu… - gentlemen7275 : RT @VigilanzaT: #AscoltiTv #Auditel: Michelle Impossibile & Friends su Canale5 batte Bohemian Rhapsody su Rai1. Sempre bene Federica Sciare… - VigilanzaT : #AscoltiTv #Auditel: Michelle Impossibile & Friends su Canale5 batte Bohemian Rhapsody su Rai1. Sempre bene Federic… - Federica_Molon : RT @spnlnv: pov: sono le 3 del mattino e stai guardando Disney Channel - ketygarsea : @dicoleparolacce verso le 11 quando Federica Panicucci terminerà mattino 5. ho letto su internet ( da prendere con… -

Un errore quasi incredibile...'Cinque, la presentatrice non trattiene tutto il suo stupore:... visto che nel momento dell'Annunciazione ha mandato l'Arcangelo Gabriele...'Panicucci è ...... mentre a scaldarsi "in panchina" sarebbe Francesco Vecchi , il co - conduttore di5 che ha fatto bene anche nel periodo natalizio, quando mancava dallo schermo la sua collega...Prova a guardare un attimo...' Il presentatore diCinque , il quale ieri è rimasto senza ... L'inviata, dopo aver controllato che tutto fosse a posto, ha quindi chiesto al collega di...

Pechino express, con Federica Pellegrini e Totò Schillaci sulle strade d'Oriente ilmattino.it

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...La trasmissione di Rete 4 sta soffrendo per gli ascolti e c'è chi la dà già per cancellata. Il conduttore smentisce ma i dati non sono incoraggianti.