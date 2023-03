Matteo Salvini compie 50 anni, il post social: “1973 la nascita delle leggende” (Di giovedì 9 marzo 2023) Matteo Salvini festeggia i suoi 50 anni a Cutro, dove atteso per il Consiglio dei Ministri. Il ministro dell’Infrastrutture allo scoccare della mezzanotte si è fatto vivo su Facebook con una foto che lo ritrae con una torta mimosa in mano. Salvini indossa una tshirt che dice tutto: “La vita comincia a cinquanta. 1973 (a caratteri cubitali, ndr) la nascita delle leggende”. Ad accompagnare l’immagine, poche parole: “50 volte grazie. Vi voglio bene, insieme faremo cose grandi”. Sotto al post migliaia di commenti di auguri di simpatizzanti e colleghi di partito. Ma anche la compagna Francesca Verdini non si è sottratta dal partecipare via social ai festeggiamenti per il compleanno dell’amato postando su ... Leggi su tpi (Di giovedì 9 marzo 2023)festeggia i suoi 50a Cutro, dove atteso per il Consiglio dei Ministri. Il ministro dell’Infrastrutture allo scoccare della mezzanotte si è fatto vivo su Facebook con una foto che lo ritrae con una torta mimosa in mano.indossa una tshirt che dice tutto: “La vita comincia a cinquanta.(a caratteri cubitali, ndr) la”. Ad accompagnare l’immagine, poche parole: “50 volte grazie. Vi voglio bene, insieme faremo cose grandi”. Sotto almigliaia di commenti di auguri di simpatizzanti e colleghi di partito. Ma anche la compagna Francesca Verdini non si è sottratta dal partecipare viaai festeggiamenti per il compleanno dell’amatoando su ...

