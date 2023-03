Matteo Messina Denaro | al processo sulle stragi di mafia non si presenta

(Di giovedì 9 marzo 2023), imputato come mandante delledi Capaci e di via D’Amelio, non si èto in aula per assistere al suoche si celebra a Caltanissetta. La corte ha comunicato che, dopo la rinuncia del mandato del suo legale, il boss non ne ha nominato un altro. Pertanto è stato designato come ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : E bravo @CorSport! Se poi per caso entraste in possesso del ricorso di Matteo Messina Denaro che contesta il suo ar… - NuovoSud : Le stragi del '92, Matteo Messina Denaro non si presenta al processo di Caltanissetta - viaggiareonthe1 : Ponte sullo Stretto - Salvini: 'Si farà, i lavori tra due anni': Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, torna a… - SkyTG24 : Messina Denaro non si presenta al processo sulle stragi, due avvocati rimettono il mandato - RaiNews : L'ex super latitante Matteo Messina Denaro, ha rinunciato questa mattina a comparire al processo in cui è imputato… -

Assente. Il boss di Castelvetrano,Denaro, ha rinunciato a comparire al processo in cui è imputato come mandante delle stragi di Capaci e di via D'Amelio, che si celebra a Caltanissetta, giovedì 9 marzo. Era stato ...Denaro ha rinunciato a comparire a Caltanissetta al processo in cui è imputato come mandante delle stragi di Capaci e via d'Amelio. Ieri sua nipote Lorenza Guttadauro ha rimesso il ...Il bossDenaro ha rinunciato questa mattina a comparire al processo in cui è imputato come mandante delle stragi di Capaci e di via D'Amelio, che si svolge a Caltanissetta, dove era stato ...

Il boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro – arrestato a Palermo lo scorso 16 gennaio dopo trent’anni di latitanza – ha rinunciato questa mattina a comparire al processo in cui è imputato come manda ...Ancora una sedia vuota all'udienza in Corte d'Assise d'appello, dove l'ex super latitante di Cosa Nostra è imputato come mandante per Capaci e Via D'Amelio, dove furono assassinati Falcone e Borsellin ...