"Matrimonio a prima vista 2023", le nuove coppie e l'esperimento sociale (Di giovedì 9 marzo 2023) Novità, esperimenti e una grande certezza: Matrimonio a prima vista torna su Real Time (e in contemporanea su Discovery+) con un concetto rinnovato ma che si basa sugli elementi principali che hanno contribuito al successo del format. Tre matrimoni, rigorosamente tra sconosciuti, che stavolta vengono celebrati in contemporanea. Scopriamo chi sono i protagonisti e quali sono le novità della stagione 2023 prodotta da NonPanic Banijay per Warner Bros. Discovery. Le nuove coppie di "Matrimonio a prima vista" Sei protagonisti in cerca dell'anima gemella mettono in mano la loro vita a un team di esperti, quello scelto per selezionare le migliori spose e gli sposi che rispondano al meglio al profilo degli aspiranti mariti e mogli.

