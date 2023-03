Matera, ex Procuratore del Coni: “La penalizzazione alla Juventus verrà tolta” (Di giovedì 9 marzo 2023) Matera sicuro, alla Juventus verrà tolto il -15 L’ex Procuratore Generale del Coni Pierluigi Matera ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport, dove ha parlato della … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 9 marzo 2023)sicuro,tolto il -15 L’exGenerale delPierluigiha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport, dove ha parlato della … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

