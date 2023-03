Mateo Retegui? Sarebbe perfetto per l’Italia. Chi è il 23enne che Mancini vuole portare in azzurro (Di giovedì 9 marzo 2023) Chi conosce la Liga Profesional Argentina sa che la scelta di Roberto Mancini di provare a puntare su Mateo Retegui non è casuale. Per intenderci: non è paragonabile alla convocazione di Gnonto, pescato in Svizzera più che altro come segnale ai giovani: “La Nazionale è aperta a tutti, indipendentemente da dove giochino”. Che poi Gnonto abbia dimostrato di poterci stare e di poter giocare e bene in quello che oggi è il miglior campionato del mondo è un altro discorso. Quelli erano un segnale e una promessa, insomma. Retegui ha i contorni della certezza. Ha 23 anni, è di proprietà del Boca ma è in prestito al Tigre: è attualmente capocannoniere in Argentina con 6 gol e lo è stato lo scorso anno con 19 centri, prima di lui quel titolo è toccato a Julian Alvarez. Aveva iniziato con l’hockey su prato: suo papà Carlos “El ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Chi conosce la Liga Profesional Argentina sa che la scelta di Robertodi provare a puntare sunon è casuale. Per intenderci: non è paragonabile alla convocazione di Gnonto, pescato in Svizzera più che altro come segnale ai giovani: “La Nazionale è aperta a tutti, indipendentemente da dove giochino”. Che poi Gnonto abbia dimostrato di poterci stare e di poter giocare e bene in quello che oggi è il miglior campionato del mondo è un altro discorso. Quelli erano un segnale e una promessa, insomma.ha i contorni della certezza. Ha 23 anni, è di proprietà del Boca ma è in prestito al Tigre: è attualmente capocannoniere in Argentina con 6 gol e lo è stato lo scorso anno con 19 centri, prima di lui quel titolo è toccato a Julian Alvarez. Aveva iniziato con l’hockey su prato: suo papà Carlos “El ...

