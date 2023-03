Mateo Retegui | origini | età e carriera del calciatore italo-argentino preconvocato da Mancini

(Di giovedì 9 marzo 2023), età, dove gioca l’attaccante in cima ai pensieri del C.T. della nazionale Roberto. Il recente infortunio di Ciro Immobile e le non ottimali condizioni fisiche del suo sostituto Giacomo Raspadori hanno indotto il C.T. della nazionale a valutare il profilo dell’attaccante. È nato a San Fernando in provincia ... TAG24.

A causa delle assenze per infortunio di Ciro Immobile e, quasi certamente, anche di Giacomo Raspadori , a ricoprire il ruolo di punta centrale d'attacco potrebbe essere, argentino con ...Chi conosce la Liga Profesional Argentina sa che la scelta di Roberto Mancini di provare a puntare sunon è casuale. Per intenderci: non è paragonabile alla convocazione di Gnonto , pescato in Svizzera più che altro come segnale ai giovani: "La Nazionale è aperta a tutti, ...Le ultime convocazioni lo dimostrano: l'Italia si è ridotta a chiamare, oriundo pescato in Argentina , dove ha segnato 6 gol in 6 partite in quest'inizio di campionato con il Tigre , o ...

Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo.L'assenza di numerosi attaccanti di ruolo costringerà Roberto Mancini a far debuttare un calciatore nato in Argentina ma che sta per scegliere la Nazionale Italiana: ecco chi è il giovane Mateo Retegu ...