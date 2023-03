Masters 1000 Indian Wells 2023: esordio amaro per Sonego, passa Kubler in due set (Di giovedì 9 marzo 2023) Lorenzo Sonego è stato sconfitto in due set da Jason Kubler al primo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2023. 6-4 7-6(4) il punteggio in favore del tennista australiano, capace di staccare il pass per il secondo turno dopo 1h54? di gioco. Match dominato dai servizi e molto equilibrato, tanto da decidersi su una manciata di punti. Purtroppo per Sonego, ad avere la meglio è stato il suo avversario, che non ha mai perso il servizio e, nel complesso, è stato più cinico nei momenti chiave. Al secondo turno, Kubler se la vedrà contro la testa di serie numero 21 Grigor Dimitrov. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI TABELLONE CRONACA – Sono tre i momenti salienti dell’incontro. Il primo è il nono gioco del primo set, in cui ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 marzo 2023) Lorenzoè stato sconfitto in due set da Jasonal primo turno deldi. 6-4 7-6(4) il punteggio in favore del tennista australiano, capace di staccare il pass per il secondo turno dopo 1h54? di gioco. Match dominato dai servizi e molto equilibrato, tanto da decidersi su una manciata di punti. Purtroppo per, ad avere la meglio è stato il suo avversario, che non ha mai perso il servizio e, nel complesso, è stato più cinico nei momenti chiave. Al secondo turno,se la vedrà contro la testa di serie numero 21 Grigor Dimitrov. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI TABELLONE CRONACA – Sono tre i momenti salienti dell’incontro. Il primo è il nono gioco del primo set, in cui ...

