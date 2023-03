Massimo Lopez | «Quando facemmo arrabbiare l’Iran con Il Trio | dovette intervenire Andreotti»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 9 marzo 2023) La Verità intervista. Con Tullio Solenghi e Anna Marchesini ha formato per anni il gruppo comico “Il“.è un formidabile imitatore delle voci degli ultimi papi, da Giovanni XXIII a Francesco I. Gli viene chiesto qual è stato il primo pontefice con cui si è misurato. «Iniziai con Paolo VI in tempi non sospetti,all’inizio del suo pontificato, lo facevo insieme a mio fratello Giorgio, che è mancato un anno fa. La prima imitazione ufficiale di un papa è stata alla radio, con Paolo VI, ma in televisione, non so se prima non fosse consentito farlo o se nessuno ci aveva pensato, fumi permisi di fare Giovanni Paolo II, tra il 1986 e il 1987, a un Fantastico con Pippo Baudo».racconta i commenti della Santa Sede. «Racconto questa. ...