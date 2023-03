Massimo Galli, scoppia la bufera contro lui: le sue previsioni erano sbagliate (Di giovedì 9 marzo 2023) Chi non ricorda Massimo Galli? L’ex direttore sanitario del Sacco, tra le figure più presenti in tv durante la pandemia, è finito sulla prima pagina del «Corriere della Sera» con le sue riflessioni sull’indagine della Procura Bergamo sulla Val Seriana. A lui ha dedicato un lungo articolo su «Libero Quotidiano» Lorenzo Mottola, che ha descritto l’intervista del virologo così: «Breve sintesi del pensiero del luminare: Io l’avevo detto che bisognava fare tamponi a tutti». leggi anche: “Agorà”: Massimo Galli interviene sulla situazione Covid in Cina «Ora, nel nostro piccolo non ci permettiamo certo di controbattere a un grande della medicina – anche se la memoria ci dice che il problema nel 2020 era proprio che non c’erano tamponi, quindi già di fondo questa uscita risulta ... Leggi su tvzap (Di giovedì 9 marzo 2023) Chi non ricorda? L’ex direttore sanitario del Sacco, tra le figure più presenti in tv durante la pandemia, è finito sulla prima pagina del «Corriere della Sera» con le sue riflessioni sull’indagine della Procura Bergamo sulla Val Seriana. A lui ha dedicato un lungo articolo su «Libero Quotidiano» Lorenzo Mottola, che ha descritto l’intervista del virologo così: «Breve sintesi del pensiero del luminare: Io l’avevo detto che bisognava fare tamponi a tutti». leggi anche: “Agorà”:interviene sulla situazione Covid in Cina «Ora, nel nostro piccolo non ci permettiamo certo dibattere a un grande della medicina – anche se la memoria ci dice che il problema nel 2020 era proprio che non c’tamponi, quindi già di fondo questa uscita risulta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... patripatty5 : RT @Libero_official: #MassimoGalli? L’esperto del senno di poi: ecco una carrellata di previsioni nefaste sul #Covid che per fortuna non si… - suspiraserhead : RT @torsodapop: Happy #InternationalWomensDay from the Queens of Evil Haydée Politoff, Ida Galli, & Silvia Monti • QUEENS OF EVIL (1970) •… - lodifab : RT @Wondercri1982: La commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione della pandemia c19 avvia i lavori preliminari con la collaborazi… - cdaria1 : RT @Wondercri1982: La commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione della pandemia c19 avvia i lavori preliminari con la collaborazi… - ilbomba_ : RT @Wondercri1982: La commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione della pandemia c19 avvia i lavori preliminari con la collaborazi… -