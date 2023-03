Massimiliano Bruno al Sudestival ricordando Mattia Torre: «Tra vent’anni lo studieremo a scuola» (Di giovedì 9 marzo 2023) Fino al 17 marzo in Puglia si tiene il Sudestival, festival dedicato al cinema giunto quest’anno alla sua 23esima edizione. Tra gli ospiti della kermesse il regista e attore Massimiliano Bruno, tra i protagonisti di una masterclass in occasione della proiezione di Nessuno mi può giudicare. «Si tratta di festival molto sui generis, perché dura diversi giorni e ospita tantissime opere prime, opere seconde, personaggi del mondo dello spettacolo. – dice Massimiliano – È un punto fermo per la Regione Puglia ed è molto importante, motivo per cui ho accettato l’invito di Michele Suma ad andare giù per far vedere al pubblico la mia opera prima, Nessuno mi può giudicare. È stato molto interessante parlare col pubblico alla fine della visione e dare un po’ il mio punto di vista su quello che è stata la realizzazione di quel ... Leggi su funweek (Di giovedì 9 marzo 2023) Fino al 17 marzo in Puglia si tiene il, festival dedicato al cinema giunto quest’anno alla sua 23esima edizione. Tra gli ospiti della kermesse il regista e attore, tra i protagonisti di una masterclass in occasione della proiezione di Nessuno mi può giudicare. «Si tratta di festival molto sui generis, perché dura diversi giorni e ospita tantissime opere prime, opere seconde, personaggi del mondo dello spettacolo. – dice– È un punto fermo per la Regione Puglia ed è molto importante, motivo per cui ho accettato l’invito di Michele Suma ad andare giù per far vedere al pubblico la mia opera prima, Nessuno mi può giudicare. È stato molto interessante parlare col pubblico alla fine della visione e dare un po’ il mio punto di vista su quello che è stata la realizzazione di quel ...

