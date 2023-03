Marzo instabile | in Campania tornano i temporali | le previsioni

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 9 marzo 2023) Per la primavera c’è ancora da aspettare in. Il mese di, come suo solito, sarà caratterizzato da instabilità meteorologica con tanto di rovesci sparsi. È il caso di domani, 10, quando sulla Regione si abbatterannointensi e repentini. Non a caso la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.