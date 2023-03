Martina Franca, la Polizia di Stato confisca beni ed immobili per alcuni milioni di euro (Di giovedì 9 marzo 2023) Lo scorso 19 gennaio, la Polizia di Stato ha dato esecuzione al decreto emesso della Corte d’Appello di Lecce con il quale è stata annullata la revoca della confisca dei beni di una società a responsabilità limitata riconducibile, seppur indirettamente, ad un noto personaggio del panorama criminale martinese, con contestuale reimmissione degli stessi nel possesso dell’amministratore giudiziario nominato dal Tribunale. Le indagini iniziate nel 2007 a seguito dell’accertamento di una presunta irregolarità nella costruzione di un immobile, destinato a diventare un hotel a 7 piani, hanno portato, nel 2011, al sequestro di beni della predetta società per un valore di circa 10 milioni di euro. L’uomo, in base alle risultanze investigative dell’epoca, avrebbe ceduto le ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 9 marzo 2023) Lo scorso 19 gennaio, ladiha dato esecuzione al decreto emesso della Corte d’Appello di Lecce con il quale è stata annullata la revoca delladeidi una società a responsabilità limitata riconducibile, seppur indirettamente, ad un noto personaggio del panorama criminale martinese, con contestuale reimmissione degli stessi nel possesso dell’amministratore giudiziario nominato dal Tribunale. Le indagini iniziate nel 2007 a seguito dell’accertamento di una presunta irregolarità nella costruzione di un immobile, destinato a diventare un hotel a 7 piani, hanno portato, nel 2011, al sequestro didella predetta società per un valore di circa 10di. L’uomo, in base alle risultanze investigative dell’epoca, avrebbe ceduto le ...

