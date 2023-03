Mario Giordano parla di scafisti? E... clamoroso a Mediaset (Di giovedì 9 marzo 2023) Ecco "Tele... raccomando", la rubrica di Mario Giordano: chi sale e chi scende in tv CHI SALE - Fuori dal Coro Torna il tema immigrazione, un argomento che Mario Giordano ha affrontato in numerosi libri, pubblicazioni, inchieste, e non solo a livello televisivo. E gli effetti sullo share si vedono: Fuori dal coro porta a casa un 6.2% sfiorando il milione di spettatori. Gli analisti di OmnicomMediaGroup segnalano un deciso picco durante il servizio dedicato agli scafisti della cosiddetta “rotta turca”, con Tommaso Mattei inviato in Turchia. Il dato conferma che il governo non ha sbagliato strategia nel tenere il punto sullo sfruttamento dell'immigrazione e sul tema (soffocato a sinistra) del ruolo della criminalità organizzata. Giornalisticamente sottovalutato perché mette a nudo connivenze anche di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Ecco "Tele... raccomando", la rubrica di: chi sale e chi scende in tv CHI SALE - Fuori dal Coro Torna il tema immigrazione, un argomento cheha affrontato in numerosi libri, pubblicazioni, inchieste, e non solo a livello televisivo. E gli effetti sullo share si vedono: Fuori dal coro porta a casa un 6.2% sfiorando il milione di spettatori. Gli analisti di OmnicomMediaGroup segnalano un deciso picco durante il servizio dedicato aglidella cosiddetta “rotta turca”, con Tommaso Mattei inviato in Turchia. Il dato conferma che il governo non ha sbagliato strategia nel tenere il punto sullo sfruttamento dell'immigrazione e sul tema (soffocato a sinistra) del ruolo della criminalità organizzata. Giornalisticamente sottovalutato perché mette a nudo connivenze anche di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SusannaCeccardi : Come non condividere le parole di Mario Giordano! Applausi. - LegaSalvini : Mario #Giordano: 'La verità è che c'è un solo modo per evitare le stragi in mare ed è quello di fermare le partenze… - orabastaa : RT @Adriano72197026: ?? FUORI DAL CORO IL SERVIZIO SHOCK DI MARIO GIORDANO MANDATO IN ONDA E SUBITO CENSURATO ?? ECCO PERCHÉ COSÌ TANTI MO… - FirenyiG : RT @Adriano72197026: ?? FUORI DAL CORO IL SERVIZIO SHOCK DI MARIO GIORDANO MANDATO IN ONDA E SUBITO CENSURATO ?? ECCO PERCHÉ COSÌ TANTI MO… - Marina34247647 : RT @Adriano72197026: ?? FUORI DAL CORO IL SERVIZIO SHOCK DI MARIO GIORDANO MANDATO IN ONDA E SUBITO CENSURATO ?? ECCO PERCHÉ COSÌ TANTI MO… -