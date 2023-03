Maria Lina Tornesello Pascale premiata dall’Ordine dei Biologi

(Di giovedì 9 marzo 2023) La ricercatrice del, è una delle tre biologhe premiate in occasione della ricorrenza dell’8 marzodeidi Campania e Molise per essersi contraddistinta nel campo della ricerca scientifica in Italia e all’estero. La premiazione è avvenuta ieri sera. Insieme con lasono state premiate Sabrina Diano, docente dell’Università statunitensi Columbia e Yale e Francesca Pentimalli, docente della Temple University di Philadelfia. La, direttrice dell’Unità operativa complessa dia molecolare e oncogenesi dell’Istituto dei tumori di Napoli, l’anno scorso, si sottolinea in una nota del, è entrata nell’elenco degli scienziati più influenti nel ...

Sabrina Diano, Francesca Pentimalli e Maria Lina Tornesello volti simbolo di empowerment femminile: le loro ricerche famose in tutto il mondo. Ieri a Napoli ...