Maria De Filippi, preoccupazione per lei dopo la morte di Costanzo: cosa sta succedendo (Di giovedì 9 marzo 2023) Personaggi Tv. Come sta Maria De Filippi dopo la morte di Maurizio Costanzo? L'avvocato Giorgio Assumma, per 50 anni amico del giornalista, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Nuovo facendo un annuncio importante sulle ultime ore di vita di Maurizio Costanzo, ma soprattutto sulle condizioni della conduttrice tv. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Maurizio Costanzo, il racconto di Marta Flavi ha fatto indignare tutti Leggi anche: Maurizio Costanzo, le voci choc sui soldi fanno infuriare la famiglia: cos'è successo Costanzo, cosa ha rivelato Giorgio Assumma su Maria De Filippi Giorgio Assumma ha spiegato di aver visto Maurizio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Maria De Filippi ringrazia il pubblico prima di #cepostaperte. - fanpage : 'Lui è vivo quello che ha fatto ha generato noi come figli' Volti commossi, occhi lucidi e tanti applausi. Dall'in… - fanpage : “Abbiamo registrato la puntata tempo fa. Nessuno avrebbe mai immaginato quanto dolore avremmo provato”: la dolce de… - PDUmorista : L'appello del migliore amico di Costanzo, Giorgio Assuma per la De Filippi: 'Maria avrà bisogno di tanto amore, sti… - Flex_iron_mor92 : @missanastasiaax Eh beh ora c’è il talk show per eccellenza eh eh man and woman. Bye maria De Filippi…oggi forse c’… -