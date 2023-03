Maria De Filippi preoccupa il miglior amico di Maurizio Costanzo | ecco cos’ha detto

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 9 marzo 2023) Ildi, Giorgio Assumma, si èto perDenel corso di un’intervista a Nuovo. L’avvocato ha svelato infatti di vedere la moglie colta dal lutto molto colpita nonostante il suo dolore sia nascosto da quello che è un apparente distacco. Assumma ha specificato: “Chi mi: dietro l’apparente distacco, nasconde un’emotività profonda, come ho capito quando l’ho vista soffrire per la perdita dei genitori. Può sempre contare sul sostegno del figlio Gabriele e sulla valvola di sfogo del lavoro, ma avrà bisogno di tanto amore da parte di noi amici per colmare, nei limiti del possibile, il vuoto che sente”. Il...