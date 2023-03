Maria De Filippi «mi preoccupa»: l'allarme del migliore amico di Costanzo (Di giovedì 9 marzo 2023) "Torno a lavorare, mi hanno insegnato così", sono state queste le parole pronunciate da Maria De Filippi nell'ultima registrazione del pomeridiano del suo talent. Dopo la morte di Maurizio Costanzo si è presa qualche giorno prima di rientrare al lavoro, ma chi le è accanto parla di uno stato d'animo molto precario. La perdita del marito è stato un colpo molto duro per la conduttrice, oltre che inaspettato. Maurizio era entrato in clinica per un intervento di routine e nessuno si sarebbe mai aspettato il peggio. Andare avanti senza di lui è doloroso per la sua famiglia e Giorgio Assumma, migliore amico di Costanzo, si è detto molto preoccupato per Maria De Filippi. L'avvocato, uno dei più noti legali in Italia, ha rilasciato una lunga ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 9 marzo 2023) "Torno a lavorare, mi hanno insegnato così", sono state queste le parole pronunciate daDenell'ultima registrazione del pomeridiano del suo talent. Dopo la morte di Mauriziosi è presa qualche giorno prima di rientrare al lavoro, ma chi le è accanto parla di uno stato d'animo molto precario. La perdita del marito è stato un colpo molto duro per la conduttrice, oltre che inaspettato. Maurizio era entrato in clinica per un intervento di routine e nessuno si sarebbe mai aspettato il peggio. Andare avanti senza di lui è doloroso per la sua famiglia e Giorgio Assumma,di, si è detto moltoto perDe. L'avvocato, uno dei più noti legali in Italia, ha rilasciato una lunga ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Maria De Filippi ringrazia il pubblico prima di #cepostaperte. - fanpage : 'Lui è vivo quello che ha fatto ha generato noi come figli' Volti commossi, occhi lucidi e tanti applausi. Dall'in… - fanpage : “Abbiamo registrato la puntata tempo fa. Nessuno avrebbe mai immaginato quanto dolore avremmo provato”: la dolce de… - IsaeChia : Maurizio Costanzo, parla il suo avvocato e migliore amico: “Preoccupato per Maria De Filippi” #uominedonne… - Marilenapas : RT @fanpage: Amici di Maria de Filippi ha annunciato i tre giudici del Serale, in partenza dal 18 marzo 2023. Michele Bravi, Cristiano Malg… -