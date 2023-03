Maria De Filippi in difficoltà per il lutto: “Molto provata” (Di giovedì 9 marzo 2023) Maria De Filippi è una figura indispensabile per la televisione italiana. I suoi programmi, infatti, da moltissimi anni, sono parte integrante del palinsesto di Canale 5. Gli spettatori, in più occasioni, hanno dichiarato di non poter fare a meno di Amici 22 e di Uomini e Donne. Questo, però, è un momento Molto delicato per la conduttrice. La perdita di Maurizio Costanzo, infatti, sta incidendo profondamente sulla sua stabilità emotiva. Alcuni collaboratori hanno provato a far luce sulle sue sensazioni. Potrebbe interessarti: Marta Flavi sull’incontro segreto con Maurizio Costanzo: “Si mise a ridere” Periodo nero per Maria De Filippi: parlano i suoi collaboratori Maria De Filippi e Maurizio Costanzo hanno condiviso un matrimonio durato ben 28 anni. Il dolore per ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 9 marzo 2023)Deè una figura indispensabile per la televisione italiana. I suoi programmi, infatti, da moltissimi anni, sono parte integrante del palinsesto di Canale 5. Gli spettatori, in più occasioni, hanno dichiarato di non poter fare a meno di Amici 22 e di Uomini e Donne. Questo, però, è un momentodelicato per la conduttrice. La perdita di Maurizio Costanzo, infatti, sta incidendo profondamente sulla sua stabilità emotiva. Alcuni collaboratori hanno provato a far luce sulle sue sensazioni. Potrebbe interessarti: Marta Flavi sull’incontro segreto con Maurizio Costanzo: “Si mise a ridere” Periodo nero perDe: parlano i suoi collaboratoriDee Maurizio Costanzo hanno condiviso un matrimonio durato ben 28 anni. Il dolore per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Maria De Filippi ringrazia il pubblico prima di #cepostaperte. - fanpage : 'Lui è vivo quello che ha fatto ha generato noi come figli' Volti commossi, occhi lucidi e tanti applausi. Dall'in… - fanpage : “Abbiamo registrato la puntata tempo fa. Nessuno avrebbe mai immaginato quanto dolore avremmo provato”: la dolce de… - tuttopuntotv : Maria De Filippi in difficoltà per il lutto: “Molto provata” #UominieDonne #amici22 #MariaDeFilippi… - DonnaGlamour : Maria De Filippi fa fatica a tornare al lavoro: “È ancora molto provata” -