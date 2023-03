Maria De Filippi: importante decisione sul futuro in televisione | Adesso tutto cambia (Di giovedì 9 marzo 2023) Cosa succederà ai programmi di Maria De Filippi dopo la morte di Costanzo? La conduttrice ha preso la sua decisione su Amici 22. La morte di Maurizio Costanzo è stata improvvisa e ha sconvolto tutta l’Italia. I suoi cari, in particolare, stanno attraversando momenti difficili a causa del drammatico lutto. Costanzo era sposato da 35 anni con Maria De Filippi e i due formavano una coppia inseparabile, unita da profondo affetto e stima reciproca. La scomparsa di Maurizio ha scosso Maria e proprio per questo la conduttrice ha sospeso tutte le registrazioni dei suoi programmi. Amici, Uomini e Donne e C’è Posta per te sono dei pilastri del palinsesto Mediaset e i telespettatori sono preoccupati per il futuro. Cosa succederà ora? Quando riprenderanno le ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 9 marzo 2023) Cosa succederà ai programmi diDedopo la morte di Costanzo? La conduttrice ha preso la suasu Amici 22. La morte di Maurizio Costanzo è stata improvvisa e ha sconvolto tutta l’Italia. I suoi cari, in particolare, stanno attraversando momenti difficili a causa del drammatico lutto. Costanzo era sposato da 35 anni conDee i due formavano una coppia inseparabile, unita da profondo affetto e stima reciproca. La scomparsa di Maurizio ha scossoe proprio per questo la conduttrice ha sospeso tutte le registrazioni dei suoi programmi. Amici, Uomini e Donne e C’è Posta per te sono dei pilastri del palinsesto Mediaset e i telespettatori sono preoccupati per il. Cosa succederà ora? Quando riprenderanno le ...

