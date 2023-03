Mare Fuori, Antonio D’Aquino risponde all’hater che lo attacca: “Parli più su Tik Tok che nella serie” (Di giovedì 9 marzo 2023) C sta ‘o mar for. Mare Fuori è la serie televisiva rivelazione degli ultimi anni. Una produzione targata Rai Fiction che ha ottenuto popolarità anche grazie all’approdo delle prime due stagioni sulla piattaforma Netflix. Il cast, reduce dall’esperienza sul palco del Festival di Sanremo,oggi si trova a dover gestire il grande ritorno mediatico e così anche la presenza degli haters. Antonio D’Aquino nella serie tv interpreta il ruolo di Milos, detenuto nell’IPM di Napoli. Il suo personaggio in Mare Fuori finisce in carcere per proteggere Luna, la ragazza transgender che fino al giorno dell’arresto si era presa cura di lui. E, se nelle prime due stagioni Milos è un ruolo secondario, in questa terza stagione ora in onda su Rai2 il ragazzo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) C sta ‘o mar for.è latelevisiva rivelazione degli ultimi anni. Una produzione targata Rai Fiction che ha ottenuto popolarità anche grazie all’approdo delle prime due stagioni sulla piattaforma Netflix. Il cast, reduce dall’esperienza sul palco del Festival di Sanremo,oggi si trova a dover gestire il grande ritorno mediatico e così anche la presenza degli haters.tv interpreta il ruolo di Milos, detenuto nell’IPM di Napoli. Il suo personaggio infinisce in carcere per proteggere Luna, la ragazza transgender che fino al giorno dell’arresto si era presa cura di lui. E, se nelle prime due stagioni Milos è un ruolo secondario, in questa terza stagione ora in onda su Rai2 il ragazzo ...

