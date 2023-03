Marano | entrano in una scuola per rubare | sorpresi e arrestati tre ladri

(Di giovedì 9 marzo 2023) Non c’è pace neanche per le scuole. Questa notte, nel mirino dei malviventi è finito l’Istituto superiore Carlo Levi in via Falcone. Ma questa volta i carabinieri li hannoin flagrante e li hanno. A finire in manette Vincenzo Mazzola, Ferdinando Angiolini e Gaetano Bonaparte, già noti alle forze dell’ordine.in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

In tre hanno tentato di rubare i computer di una scuola di Marano (Napoli), un 'colpo' da circa 10mila euro, ma sono stati sorpresi dai carabinieri e sono stati arrestati. E' accaduto la scorsa notte, ...