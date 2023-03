Mara Venier furiosa contro l’ospite: “Non dire queste cose” | Volano insulti (Di giovedì 9 marzo 2023) Adriano Aragozzini è intervenuto a Domenica In raccontando aneddoti orribili su Mia Martini. Mara Venier sbotta: “Non dire queste cose”. Mara Venier ha dedicato un grande spazio del suo programma Domenica In alla storia del festival della musica italiana più amato di sempre, Sanremo. È stata un’occasione per ripercorrere i più grandi cantautori che hanno calcato il palco, le esibizioni migliori, gli scivoloni, gli scandali. In studio c’era anche Adriano Aragozzini che si è lasciato andare al racconto di un aneddoto su Mia Martini a dir poco spiazzante. La cantante è stata vittima di un episodio davvero orribile: “Lei era in un periodo dove si rendeva conto che perdeva molti amici. Era stata isolata completamente”. Adriano Aragozzini a Domenica In ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 9 marzo 2023) Adriano Aragozzini è intervenuto a Domenica In raccontando aneddoti orribili su Mia Martini.sbotta: “Non”.ha dedicato un grande spazio del suo programma Domenica In alla storia del festival della musica italiana più amato di sempre, Sanremo. È stata un’occasione per ripercorrere i più grandi cantautori che hanno calcato il palco, le esibizioni migliori, gli scivoloni, gli scandali. In studio c’era anche Adriano Aragozzini che si è lasciato andare al racconto di un aneddoto su Mia Martini a dir poco spiazzante. La cantante è stata vittima di un episodio davvero orribile: “Lei era in un periodo dove si rendeva conto che perdeva molti amici. Era stata isolata completamente”. Adriano Aragozzini a Domenica In ...

