Mantovani ospite dell’evento ‘Donne | Sport e non solo’ | “Ogni bambina deve poter inseguire la propria passione”

Leggi su seriea24

(Di giovedì 9 marzo 2023) Si è svolta questa mattina a Milano, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, la conferenza stampae non, un tavolo tecnico in cui i relatori hanno approfondito il tema della parità di genere nel mondo dello, delle istituzioni e del lavoro. All’evento, organizzato presso la sede della Regione Lombardia da CONI, Confindustria e Associazione Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia (ANAOAI), ha partecipato anche il presidente della Divisione Calcio Femminile Ludovica, che ha condiviso il palco con il presidente vicario del Coni Silvia Salis, il presidente del Gruppo Tecnicoe Grandi Eventi di Confindustria Lorraine Berton e il presidente dell’ANAOAI Novella Calligaris. La conferenza ha posto al centro del dibattito vari aspetti che ...