(Di giovedì 9 marzo 2023) Bergamo. Ildiraddoppia e approda in due nuovi quartieri di Bergamo, quello di Borgo Santa Caterina e Centro-Pignolo. Dopo il successo della prima edizione, in quest’anno dedicato a Bergamo Brescia Capitale della Cultura, il progetto di teatro e arte partecipata voluto dal Comune di Bergamo insieme al Teatro Tascabile e a HG80 Impresa Sociale, raddoppia trovando anche una connessione particolare con la città gemella. Così Nadia Ghisalberti, assessore alla Cultura del Comune di Bergamo: “Già lo scorso anno abbiamo scelto di portare avanti questa iniziativa, rivelatasi poi fortunata, nata subito dopo la pandemia per ricucire i legami attraverso l’arte e farlo nei quartieri, grazie alla partecipazione dei cittadini e delle associazioni. E, considerato il fatto che il 2023 è stato anche l’anno del ‘crescere insieme’, declinato anche ...

Goal to Goal è il titolo dell'offerta culturale del Circuito Claps nell'ambito di Bergamo Brescia Capitale della Cultura. Goal to Goal: il programma "Ildi", prima parte del programma di Goal to goal, è organizzata con il sostegno del Comune di Brescia e in collaborazione con i Consigli di Quartiere di Borgo Trento, di Sant'...Per restare in tema teatro, il Ttb accoglierà l'internazionale Kaarina Kaikkonen con cui verranno elaborate le incursioni artistiche e teatrali de "Ildi", edizione speciale di ...... la cappa dell'ufficiale, ildel duca. Il tutto trasportato nell'era moderna, con lupetti ... Piccoli cappelli a bombetta, stivaletti stringati da clown e colli di fiocchi all'rendono ...

Mantello di Arlecchino, le camicie dei bergamaschi diventeranno un’opera d’arte di Kaarina Kaikkonen BergamoNews.it

