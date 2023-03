Manifestazione a Cutro nel giorno del Consiglio dei ministri | “Abbandonati nell’emergenza | assistenza al PalaMilone affidata ai volontari”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 marzo 2023) Unain contemporanea aldei. Aalcune persone si stanno radunando nel centro del Paese per manifestare contro la visita del governo a pochi giorni dal naufragio nel quale sono morte oltre 70 persone. “Non ci sposteremo di qui. La Polizia vuole relegare questa protesta in fondo alla piazza. Non permetteremo questo”, ha detto ai microfoni dei giornalisti uno dei manifestanti, sottolineando che la popolazione è stata “abbandonata da sola in quest’emergenza”. “L’alè stataaiche con il loro sacrificio hanno fatto in modo che le cose non andassero peggio di come sono andate”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.