Mandorlini: "Gasperini non emulerà Sarri contro il Napoli, ogni partita ha una sua storia'' (Di giovedì 9 marzo 2023) Andrea Mandorlini, tecnico ed ex Atalanta, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live. Queste le sue parole: "Il ko con la Lazio cosa determina? Più che preoccupazione credo ci sia delusione, perché c'è un margine importante di vantaggio che deve rendere tutto sereno. -afferma Mndorlini - Ora il Napoli ha un trittico di gare importanti, con Atalanta, Torino e Milan e deve tornare a marciare. Gasperini emulerà Sarri sabato? Non credo, ogni partita ha una sua storia, il Napoli ha perso con la Lazio ma poteva anche pareggiarla. L'Atalanta non so che gara farà ma è chiaro che proverà a difendersi, ma gli azzurri hanno già dimostrato tante volte di potersi riscattare e di superare certe difficoltà, magari cambiando qualche ...

