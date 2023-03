Manchester United-Real Betis (Europa League, 09-03-2023 ore 21:00 ): formazioni, quote, pronostici. Verdiblancos all’esame di Old Trafford (Di giovedì 9 marzo 2023) E’ sicuramente uno degli ottavi di finale di Europa League più interessanti e stuzzicanti: vedremo a confronto un gigante di storia e tradizione come il Manchester United e un outsider pieno di entusiasmo come il Betis di Manuel Pellegrini. I Red Devils stavano vivendo un momento da sogno fino a domenica sera: avevano appena messo InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 9 marzo 2023) E’ sicuramente uno degli ottavi di finale dipiù interessanti e stuzzicanti: vedremo a confronto un gigante di storia e tradizione come ile un outsider pieno di entusiasmo come ildi Manuel Pellegrini. I Red Devils stavano vivendo un momento da sogno fino a domenica sera: avevano appena messo InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... official_clev : ?? Trophies won since 2004:?? ???? Lionel Messi: 42 ???? Barcelona: 38 ???? Bayern Munich: 37 ???? PSG: 33 ???? Real Madrid:… - calcioinglese : Non c’è assolutamente nessun senso logico, ma il Liverpool ha appena battuto il Manchester United 7-0. Si, non è u… - PCapano : Dopo 18 anni un'italiana elimina un inglese nella fase a eliminazione diretta della Champions League senza subire g… - _Francesco9_ : Squadre che preferisco incontrare piuttosto che il Milan di pioli: Real delle 3 Champions Brasile 2002 Real dei gal… - pussyboi235 : @amitttrmfc Manchester United before ronaldo Semi final Final Manchester United with ronaldo No final Europa Interesting -