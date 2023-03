Manchester United: Glazer non fa sconti all’emiro del Qatar che potrebbe fare dietrofront (Di giovedì 9 marzo 2023) L’offerta dell’emiro del Qatar non si avvicina a quanto richiesto dalla famiglia Glazer per la cessione del Manchester United e la famiglia reale potrebbe fare un passo indietro Il Manchester United è sul mercato, ma la famiglia Glazer, proprietaria del club, non fa sconti a nessuno, neanche alla famiglia reale del Qatar. Secondo quanto riportato da Sky Sport UK, l’offerta da 5 miliardi e mezzo dell’emiro non è abbastanza per gli americani e ora la famiglia Al-Thani sarebbe pronta a tirarsi indietro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 marzo 2023) L’offerta dell’emiro delnon si avvicina a quanto richiesto dalla famigliaper la cessione dele la famiglia realeun passo indietro Ilè sul mercato, ma la famiglia, proprietaria del club, non faa nessuno, neanche alla famiglia reale del. Secondo quanto riportato da Sky Sport UK, l’offerta da 5 miliardi e mezzo dell’emiro non è abbastanza per gli americani e ora la famiglia Al-Thani sarebbe pronta a tirarsi indietro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

