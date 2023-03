Manchester United-Betis, le formazioni ufficiali (Di giovedì 9 marzo 2023) Riportiamo di seguito le formazioni ufficiali della sfida tra Manchester United e Betis, andata degli ottavi di Europa League. I Red Devils affrontano una squadra spagnola per la terza volta in questa edizione del torneo, dopo la Real Sociedad nella fase a gironi e il Barcellona agli spareggi. In Premier League lo United è terzo in classifica, con quattro punti di vantaggio sul Tottenham e distante otto lunghezze dai rivali cittadini. Nell’ultimo turno però hanno subito una sconfitta clamorosa per 7-0 a domicilio del Liverpool. Ko pesante che ha interrotto una striscia di undici risultati utili consecutivi fra tutte le competizioni. Il Manchester conta 65 sfide nelle competizioni europee contro squadre della Spagna: bilancio sfavorevole con 18 vittorie, 25 pareggi e ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 9 marzo 2023) Riportiamo di seguito ledella sfida tra, andata degli ottavi di Europa League. I Red Devils affrontano una squadra spagnola per la terza volta in questa edizione del torneo, dopo la Real Sociedad nella fase a gironi e il Barcellona agli spareggi. In Premier League loè terzo in classifica, con quattro punti di vantaggio sul Tottenham e distante otto lunghezze dai rivali cittadini. Nell’ultimo turno però hanno subito una sconfitta clamorosa per 7-0 a domicilio del Liverpool. Ko pesante che ha interrotto una striscia di undici risultati utili consecutivi fra tutte le competizioni. Ilconta 65 sfide nelle competizioni europee contro squadre della Spagna: bilancio sfavorevole con 18 vittorie, 25 pareggi e ...

