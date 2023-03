Maltempo in Campania, domani è allerta gialla: attenti ai fulimini e alla grandine (Di giovedì 9 marzo 2023) La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo valido dalle ore 6 alle 23.59 di domani, venerdì 10 marzo, su tutta la Campania ad esclusione delle zone Alta Irpinia-Sannio e Tanagro. I temporali potranno essere intensi e repentini, saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere accompagnati da fulmini, grandine e raffiche di vento. La Protezione civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti “di attivare i Centri operativi comunali e di prestare attenzione rispetto ai rischi previsti ponendo in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni attesi in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile”. L'articolo proviene da ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 9 marzo 2023) La Protezione civile della Regioneha emanato un avviso dimeteo di colore giallo valido dalle ore 6 alle 23.59 di, venerdì 10 marzo, su tutta laad esclusione delle zone Alta Irpinia-Sannio e Tanagro. I temporali potranno essere intensi e repentini, saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere accompagnati da fulmini,e raffiche di vento. La Protezione civile della Regioneraccomanda alle autorità competenti “di attivare i Centri operativi comunali e di prestare attenzione rispetto ai rischi previsti ponendo in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni attesi in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile”. L'articolo proviene da ...

