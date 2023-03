Malore in casa, Enrico muore all’improvviso a 37 anni: lascia una figlia piccola (Di giovedì 9 marzo 2023) Lutto a Stenghella in provincia di Rovigo, un uomo di 37 anni Enrico Cirino è morto all’improvviso: fatale un Malore. A quanto si apprende l’uomo, padre di una figlia piccola, non aveva problemi pregressi di salute. “Era una persona buona, altruista, sempre pronta ad aiutare il prossimo in caso di bisogno. E’ stato dipinto come una persona innamorata della sua famiglia, con la testa sulle spalle. Insomma un padre e un compagno modello che all’improvviso si è sentito male e ha chiuso gli occhi”. A piangere Enrico ci la compagna Chiara: sono anche mamma Simonetta, papà Sandro e tutti coloro che negli anni hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Secondo i primi riscontri medici, sarebbe stato stroncato da un’embolia polmonare. L’embolia ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 9 marzo 2023) Lutto a Stenghella in provincia di Rovigo, un uomo di 37Cirino è morto: fatale un. A quanto si apprende l’uomo, padre di una, non aveva problemi pregressi di salute. “Era una persona buona, altruista, sempre pronta ad aiutare il prossimo in caso di bisogno. E’ stato dipinto come una persona innamorata della sua famiglia, con la testa sulle spalle. Insomma un padre e un compagno modello chesi è sentito male e ha chiuso gli occhi”. A piangereci la compagna Chiara: sono anche mamma Simonetta, papà Sandro e tutti coloro che neglihanno avuto la fortuna di conoscerlo. Secondo i primi riscontri medici, sarebbe stato stroncato da un’embolia polmonare. L’embolia ...

