Maignan | 'Tutta Europa sa cosa è il Milan in Champions L'infortunio? Ho sofferto | ma ho imparato'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : Maignan: 'Tutta Europa sa cosa è il #Milan in #UEFAChampionsLeague. L'infortunio? Ho sofferto, ma ho imparato...'… - peppe76199232 : RT @MilanNewsit: Maignan a Sky: 'Ho sofferto tantissimo, ma sono contento di essere tornato. Tutta Europa sa cosa è il Milan in Champions'… - MaStep92__ : RT @MilanNewsit: Maignan a Sky: 'Ho sofferto tantissimo, ma sono contento di essere tornato. Tutta Europa sa cosa è il Milan in Champions'… - milanelloman : RT @MilanNewsit: Maignan a Sky: 'Ho sofferto tantissimo, ma sono contento di essere tornato. Tutta Europa sa cosa è il Milan in Champions'… - AntonioFantastk : RT @MilanNewsit: Maignan a Sky: 'Ho sofferto tantissimo, ma sono contento di essere tornato. Tutta Europa sa cosa è il Milan in Champions'… -

In quei 45' il Tottenham non ha mai creato pensieri ache solo una volta è stato soccorso ...d'Italia avevano la forza di recuperare palla in pochissimo tempo grazie al pressing dila ...Finisce senza reti la sfida tra Tottenham e Milan.salva nel finale: è il migliore. Davanti non brilla Leao. Benela difesa, Theo e Krunic. Tutti i voti della sfida che dà al Milan la qualificazione ai quarti di Champions: le pagelle di ...LE PAGELLE7 Sul colpo di testa di Kane in pieno recupero fa qualcosa di veramente ... Questa èun'altra partita e lui se la sente dentro. Tornare a Londra è come tornare un po' a casa. ...

ESCLUSIVA SI Milan, Albertosi: "Conte non è decisivo, Maignan sì" Sportitalia

In quei 45' il Tottenham non ha mai creato pensieri a Maignan che solo una volta è stato soccorso dalla ... la forza di recuperare palla in pochissimo tempo grazie al pressing di tutta la squadra, ...Queste le pagelle di Tottenham-Milan: Maignan 7: la parata su Kane è più decisiva che difficile, anche se il bomber del Tottenham indirizza il colpo di testa bene, ma non angola più di tanto. Decisivo ...