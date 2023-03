Maignan meglio di Donnarumma? Il Milan ci ha guadagnato: il miracolo di Mike e le papere di Gigi col PSG (Di giovedì 9 marzo 2023) Quando la programmazione fa la differenza. Dopo diverse sessioni di mercato contraddistinte da una sorta di “tira e molla”, come ben ricordiamo l’estate 2021 ha sancito l’addio ufficiale di Gianluigi Donnarumma al Milan. La squadra che lo aveva cresciuto, lanciato quando non aveva che 16 anni e che poi, al fronte di richieste sempre più elevate a livello di contratto, aveva deciso di lasciare partire il suo numero 1 a parametro zero. Destinazione? Il Paris Saint Germain. In quel momento i tifosi rossoneri erano arrabbiati (e non poco) con il proprio portiere che avevano visto nascere, sbocciare e diventare uno dei migliori del mondo. Dall’altra parte, poi, si sentivano in una sorta di “mare aperto” per due motivi. Da un lato quell’addio dava la sensazione di non essere ancora un club pronto a trattenere i propri migliori giocatori. Dall’altro, ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023) Quando la programmazione fa la differenza. Dopo diverse sessioni di mercato contraddistinte da una sorta di “tira e molla”, come ben ricordiamo l’estate 2021 ha sancito l’addio ufficiale di Gianluigial. La squadra che lo aveva cresciuto, lanciato quando non aveva che 16 anni e che poi, al fronte di richieste sempre più elevate a livello di contratto, aveva deciso di lasciare partire il suo numero 1 a parametro zero. Destinazione? Il Paris Saint Germain. In quel momento i tifosi rossoneri erano arrabbiati (e non poco) con il proprio portiere che avevano visto nascere, sbocciare e diventare uno dei migliori del mondo. Dall’altra parte, poi, si sentivano in una sorta di “mare aperto” per due motivi. Da un lato quell’addio dava la sensazione di non essere ancora un club pronto a trattenere i propri migliori giocatori. Dall’altro, ...

